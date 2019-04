Bühl – Brombeerhecke in Brand geraten

Anzeige

Bühl (ots) – Vermutlich griff ein zum Verbrennen von Zweigen vorgesehenes Feuer auf einem Grundstück in der Verlängerung der Kirchstraße in Weitenung am Montagabend auf eine zirka 10 Meter lange Brombeerhecke über und rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Flammen breiteten sich auch auf einen im Bereich der Hecke stehenden landwirtschaftlichen Anhänger aus. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bühl waren gegen 17 Uhr vor Ort und konnten das Feuer sofort löschen.

