Bühl, Bühlertal – Anrufe falscher Polizeibeamter

Bühl (ots) – Im Laufe des Mittwochabends gingen bei mehreren Bewohnern des Bühler Stadtgebietes, Bühlertal und Bühl-Vimbuch Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten ein, der sich nach deren Vermögensverhältnissen erkundigte. Der Anrufer, der am Telefon mit leichtem Akzent hochdeutsch gesprochen haben soll und auf ein mittleres Alter geschätzt wurde, gab sich als Polizeibeamter aus. Mit dem Vorwand, dass die Polizei bei einer Festnahme neben angeblichem Diebesgut auch ein Notizbuch gefunden hätte, in dem Name und Adresse des Angerufenen zu finden waren, wurden so Auskünfte zu Wertsachen oder das Vorhandensein eines Tresors erfragt. Die Polizei warnt: Geben Sie keine Vermögenswerte am Telefon preis! Rufen sie die angezeigte Nummer nicht zurück, sondern erkundigen sich bei der örtlichen Polizeidienststelle oder in Eilfällen über den Notruf `110´.

