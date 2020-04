Bühl – Defibrillator gestohlen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Bühl (ots) – Zum Diebstahl eines Defibrillators ist es in der Nacht vom 7. auf 8. April am Rathaus II, in der Hauptstraße, gekommen. Hier entwendeten bislang unbekannte Langfinger den im Außenbereich des Südeinganges installierten „Rettungs-Helfer“. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1.200 Euro. Bei der Wegnahme des Defibrillators entstand ein akustischer Alarm. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten diesbezüglich um Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0.

/kfm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4570869 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4570869