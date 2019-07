Bühl – Diebespaar unterwegs? Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Unbekannte Einbrecher sind im Verlauf des Donnerstags in die Sankt Peter und Paul Kirche in der Eisenbahnstraße eingedrungen. Mit einem Hebelwerkzeug wurden im Gebetshaus zwischen 14:30 Uhr und 20:45 Uhr mehrere Schranktüren aufgebrochen. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts gestohlen, sondern lediglich ein Sachschaden von circa 100 Euro verursacht. Möglicherweise waren bei einem Taschendiebstahl, der sich gegen 15 Uhr im Bereich der Sankt Peter und Paul Kirche zugetragen hat, die gleichen Ganoven am Werk. Hier wurde einer 60 Jahre alten Frau aus deren am Körper getragenen Handtasche die Geldbörse mit Bargeld, Scheckkarten und Ausweispapieren entwendet. Die Dame war gerade dabei zu fotografieren, als ihr der Geldbeutel aus der Tasche gezogen worden sein muss. In diesem Zusammenhang ist einer Zeugin ein verdächtiges Paar aufgefallen. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und zwischen 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige, massige Statur, dunkel kurze Haare, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und trug ein weißes Kurzarmhemd. Die Frau war etwa gleichen Alters und gleicher Größe. Auch sie war kräftig und massig und hatte lockiges, dunkelblondes Haar. Eventuell trug sie eine dunkelblaue Bluse mit Blumenmuster. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

