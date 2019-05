Bühl – Diesel entwendet

Anzeige

Bühl (ots) – Dieseldiebe machten sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, an insgesamt drei Lastwagen zu schaffen. Die Sattelzugmaschinen waren an der Autobahn 5 an der Gemarkung Bühl auf dem Parkplatz ‚Oberfeld‘ abgestellt, als sich die Unbekannten an den verschlossenen Tankdeckeln zu schaffen machten. Die Bilanz: Etwa 1.500 Liter abgepumpter Dieselkraftstoff und knapp 2.000 Euro Sachsachen. Hinweise zu den Unbekannten gibt es derzeit noch nicht, die Beamten vom Autobahnpolizeirevier Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

