Bühl – Dieseldiebe und Planenschlitzer

Bühl (ots) – Über das Osterwochenende machten sich Unbekannte an mehreren Sattelzügen auf einem Speditionsgelände in der Straße `Liechtersmatten´ zu schaffen. An fünf der dort abgestellten Fahrzeuge wurden die Tanks aufgebrochen und rund 450 Liter Diesel entwendet. Darüber hinaus wurden die Planen von zwei Aufliegern aufgeschnitten, um offenbar nach lohnenswerter Ladung zu suchen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei jedoch zu keinem Diebstahl. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 2.500 Euro.

/rs

