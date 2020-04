Bühl – Diffamierung durch Graffiti, Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt hat ein bislang unbekannter Sprayer an der Eisenbahnunterführung in der Rheinstraße ein großflächiges Graffiti mit politischem Hintergrund an eine dortige Wand aufgesprüht. Das unerwünschte „Kunstwerk“ wurde anfangs der Woche entdeckt und bringt eine diffamierende Darstellung über die Partei der AfD zum Ausdruck. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

