Bühl – Drei Leichtverletzte

Bühl (ots) – Zu einem Unfall mit einem motorisierten und zwei nicht motorisierten Zweirädern kam es am Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr auf der B500 im Bereich der Lanzenfelsenhütte. Die 18 Jahre alte Lenkerin einer Honda wollte die hintereinander fahrenden Rennradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve überholen und kam aus bisher nicht abschließend geklärtem Grund zu nah an die beiden Biker heran. Durch die folgende Berührung kamen alle drei zu Fall. Glücklicherweise wurden die beiden 46 und 47 Jahre alten Radler sowie die junge Frau nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3923753