Bühl – Durchwachsene Bilanz beim Zwetschgenfest

Bühl (ots) – Einsatzkräfte der Polizei haben seit Donnerstag einige Einsätze beim Bühler Zwetschgenfest bewältigen müssen, sodass die Verantwortlichen bis zum Sonntag auf eine durchwachsene Bilanz der traditionsreichen Veranstaltung zurückblicken können. Die Beamten des Polizeireviers Bühl erhielten bei mäßigem Wetter Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, der Bundespolizei sowie einem engagierten Sicherheitsdienst. Aber auch Mitarbeiter des Landratsamts waren zu Fuß zur Überwachung des Jugendschutzes unterwegs. Bislang stehen vier Körperverletzungsdelikte, mehrere Streitigkeiten, ein räuberischer Diebstahl sowie ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu Buche. In der Nacht auf Freitag konnten die Polizisten einen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden 40 Jahre alten Mann vor einer möglichen Trunkenheitsfahrt bewahren und nahmen ihm vorsorglich dessen Autoschlüssel ab. Nach einem Vorfall am Samstagabend am Europaplatz haben die Beamten des Polizeipostens Bühlertal Ermittlungen wegen eines räuberischen Diebstahls aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 13 Jahre alter Junge gegen 18:45 Uhr einem 2 Jahre älteren Jugendlichen dessen Handy abgenommen haben. Als der 15-Jährige sein Eigentum zurückforderte, soll er von dem 13-Jährigen mit Faustschlägen verletzt worden sein. In der Nacht auf Sonntag mussten die Gesetzeshüter einen 24-Jährigen zur Raison bringen. Nachdem der augenscheinlich Alkoholisierte kurz nach Mitternacht beim ‚Wildpinkeln‘ überrascht wurde und er einen ihm ausgesprochenen Platzverweis ignorierte, wurde er kurzerhand in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Polizeidienststelle wurde der Mittzwanziger immer renitenter, sodass er sich letztlich eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingehandelte. Am frühen Sonntagabend wurden drei 16 bis 18 Jahre alte Jungs in der Güterstraße Opfer von Pöbeleien. Im Verlauf der aggressiven Anfeindungen sollen die jungen Männer gegen 18:30 Uhr von einer siebenköpfigen Gruppe Jugendlicher geschlagen und niedergestreckt worden sein. Zu den jeweiligen Vorfällen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

