Bühl – Einbruch

Bühl (ots) – Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Wohnung in der Bühlertalstraße eingebrochen. Während die Anwohnerin schlief, verschaffte sich der ungebetene Besucher über den Balkon Zugang zu den Räumen und erbeutete hier Bargeld, bevor er sich letztlich unerkannt aus dem Staub machte. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl erhoffen sich nun vor allem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über den Einbrecher zu erhalten.

/ya

