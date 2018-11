Bühl – Einbruch in Gaststätte

Anzeige

Bühl (ots) – Was noch unbekannte Langfinger zwischen Mittwoch und Donnerstag (heute) zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Johannesstraße bewogen haben mag, wird womöglich im Dunkeln bleiben. Fest steht bislang, dass die ungebetenen Besucher nach dem Aufbrechen eines Fensters und dem Durchsuchen des Schankraumes über eine Garage ohne Beute das Weite suchten. Mehrere in der Gaststätte betriebene Spielautomaten blieben unangetastet. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4123335