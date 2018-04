Bühl – Einbruchschutz, Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg bei der 5. Bühler Leistungsschau, am 28./29.04.2018, im Einsatz

Bühl (ots) – Die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Offenburg stehen mit Hilfe des Informationsfahrzeugs des LKA Baden-Württemberg auf der 5. Bühler Leistungsschau kostenlos Rede und Antwort zu den Möglichkeiten der mechanischen und elektronischen Sicherung zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen.

Die Täter kommen nach Einbruch der Dunkelheit aber auch tagsüber. Aufgesucht werden Wohnungen, Firmen und Büroräume. Die Vorgehensweisen sind dabei unterschiedlich. Teilweise werden Fensterscheiben eingeschlagen, der Fenstergriff entriegelt oder aber Fenster und Terrassentüren mit Werkzeugen aufgehebelt. Durchwühlte und oftmals beschädigte Wohn- und Schlafzimmer verursachen bei den Opfern oft auch psychisches Leid, weil Wildfremde in die Privatsphäre eingedrungen sind.

Die sicherungstechnische polizeiliche Beratung steht allen Bürgern und Firmen gleichermaßen zur Beratung zur Verfügung. Die Polizei berät kostenlos und produktneutral. Dabei verweist sie auf geprüfte Firmen, die in einer sogenannten ´Errichterliste´ zusammengefasst sind.

Einbruchschutztipps zur Beachtung:

– Halten Sie Ihre Eingangstür immer verschlossen. Stets zweimal

abschließen! – Verschließen Sie Ihre Fenster, Terrassen- und Balkontüren auch

bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster- und

Fenstertüren besonders schnell. – Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus oder Wohnung bei Abwesenheit

einen bewohnten Eindruck macht. Sie können Zeitschaltuhren mit

Beleuchtungseinrichtungen installieren. Das Licht sollte beim

Einbruch der Dunkelheit brennen. – Achten Sie auf fremde Personen in Ihrer Straße bzw. Ihrem

Wohnviertel, insbesondere auf den Grundstücken Ihrer Nachbarn.

Sprechen Sie diese Personen freundlich an, bieten Sie Ihre „Hilfe“

an. – Versuchen Sie niemals Einbrecher selbst festzuhalten! – Informieren Sie sich bei den Kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Offenburg über die

Möglichkeiten elektronischer und mechanischer Sicherungen. – Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort den

Polizeinotruf 110!

Weitere Informationen sind auch über die Internetseiten www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de zu erhalten. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Offenburg sind zu den üblichen Bürozeiten in Offenburg unter Telefon: 0781 21-4531 oder – 4515 und in Rastatt unter Telefon: 07222 761- 401 oder 761-405 für Terminvereinbarungen oder Anfragen zu erreichen. E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3925332