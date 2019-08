Bühl – Eingebrochen

Anzeige

Bühl (ots) – Noch unbekannte Einbrecher trieben im Verlauf der frühen Donnerstagmorgenstunden in einer Metzgerei in Vimbuch ihr Unwesen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die ungebetenen Besucher zwischen 2 Uhr und 4:30 Uhr die Tür zum Verkaufsraum auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier durchsuchten sie anschließend mehrere Räume und ergriffen letztlich mit erbeutetem Bargeld unerkannt die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

