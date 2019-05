Bühl – Ende einer Kneipennacht

Anzeige

Bühl (ots) – Nach einem Streit in einer Gaststätte, musste am frühen Mittwochmorgen die Polizei in Bühl eingreifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 29 Jahre alter Gast gegen 2:30 Uhr von einem Geldspielautomaten aufgestanden und hatte weitere Gäste an einem Tisch angepöbelt. Beim anschließenden Versuch, ihn der Gaststätte zu verweisen, soll der Mann einen Verantwortlichen mit einer Flasche bedroht habe. Im Verlauf seiner `Entwaffnung´ ging die Flasche zu Bruch und der Endzwanziger verletzte sich an der Hand. Mit zwei weiteren Gästen zur Unterstützung wurde der Mann schließlich an die frische Luft verbracht und der Polizei übergeben. Ob es bei diesem Vorgang, wie im Anschluss geschildert, auch zu Handgreiflichkeiten der Gäste kam, muss noch ermittelt werden.

