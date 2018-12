Bühl – Exhibitionist unterwegs, Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Die Ermittler der Kriminalpolizei sind nach einem Vorfall am vergangenen Montag im Bühler Stadtgarten auf der Suche nach Zeugen. Gegen 8:10 Uhr machte eine Hundebesitzerin beim Gassi gehen dort eine unliebsame Begegnung. Auf ihrem Weg von der Gartenstraße her kommend in Richtung Kirche, näherte sie sich einem etwa 30 Jahre alten Mann, der an einer Sitzbank mit dem Rücken zu ihr stand. Als sich die Frau näherte, drehte sich der Unbekannte zu ihr um und entblößte wortlos sein Geschlechtsteil. Der um die 30 Jahre alte Mann wurde zwischen 180 bis 185 Zentimeter groß, von schlanker Statur und kurzen Haaren beschrieben. Der Unbekannte war mit einem Blouson und einer grauen Stoffhose bekleidet. Außerdem trug er eine rote Mütze. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

