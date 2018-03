Bühl – Fahrkartenkontrolleur leicht verletzt

Bühl (ots) – Der Versuch eines Fahrkartenkontrolleurs einen Reisenden am Bahnhof Bühl genauer unter die Lupe zu nehmen endete am Montagmorgen in einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf sich der Bedienstete eines Personenbeförderungsunternehmens leichte Verletzungen zuzog. Wie es genau zu dem Disput der beiden 31 Jahre alten Männer kommen konnte ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fest steht bislang, dass sich die beiden Beteiligten gegenseitig bezichtigen den Streit vom Zaun gebrochen zu haben. /pb

