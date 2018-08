Anzeige

Bühl (ots) – Die Ausfahrt mit dem Velo endete für einen Mittfünfziger am Dienstag im Krankenhaus in Bühl. Er befuhr gegen 17.30 Uhr die Hauptstraße, als er aus noch unbekannter Ursache gegen den Randstein kam und in der Folge stürzte. Hierbei zog … Lesen Sie hier weiter…

