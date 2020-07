Bühl – Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bühlerstraße zu etwa 500 Euro Sachschaden geführt. Aus noch unbekannter Ursache wurde in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr ein vorschriftmäßig abgestellter Audi in der Farbe anthrazit am hinteren linken Stoßstangeneck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4647638 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4647638