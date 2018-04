Bühl – Falsch abgebogen – Mit Krankenfahrstuhl auf die A5

Bühl, A5 (ots) – Zu einem außergewöhnlichen Einsatz eilten am Freitag Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl. Mehrere Autofahrer trauten gegen 12 Uhr ihren Augen kaum, als sie dem Polizeinotruf folgendes mitteilen mussten: ein Mann war mit seinem Krankenfahrstuhl bei Bühl auf die A5 in Richtung Karlsruhe aufgefahren. Einer der Autofahrer stoppte das Vorhaben und sicherte bis zum Eintreffen der Kollegen das nur 25 km/h schnelle Gefährt im Bereich des Beschleunigungsstreifens ab. Die Ordnungshüter konnten den betagten Senior unversehrt zurück in sein Pflegeheim bringen. Sein Gefährt wurde zuerst vom zuständigen Streckendienst versorgt und im Anschluss durch einen Abschleppdienst zurück an die Wohnanschrift gebracht. Aus Richtung Bühl kommend hatte der Mann eigentlich das Vorhaben, im Bereich des dortigen Einkaufszentrums nach rechts auf einen Feldweg einzubiegen. Da er diese Chance verpasste, fuhr er an der nächsten Möglichkeit nach rechts: auf die Bundesautobahn.

