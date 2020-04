Bühl – Fehlende Fahrkenntnisse führen zu Unfall

Anzeige

Bühl (ots) – Die fehlenden Fahrkenntnisse eines 20-Jährigen führten am Montag mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall, bei welchem glücklicherweise alle Beteiligten unverletzt blieben. Der Heranwachsende hatte gegen 14:30 Uhr den Mercedes ohne das Wissen der Halterin in Gebrauch genommen. Der junge Autofahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, verlor beim Abbiegen von der Obervogt-Häfelin-Straße in den Kirchgassweg die Kontrolle über den Wagen und kollidierte hierbei mit dem Bordstein. Ein hierdurch beschädigter und anschließend luftleerer Reifen verhinderte die Weiterfahrt. Weil der Wagen in der Nacht zuvor bereits durch einen Bekannten des 20-Jährigen durch Bühl gesteuert worden sein soll, erwartet auch den 14-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

