Bühl – Folgenschwerer Reifenplatzer

Anzeige

Bühl (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines Porsche Panamera dürfte am frühen Mittwochabend auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Bühl für einen Unfall mit gleich mehreren Beteiligten verantwortlich gewesen sein. Nach ersten Zeugenangaben soll dem Fahrer des hochmotorisierten Pkw mit Schweizer Zulassung kurz nach 19 Uhr ein Reifen geplatzt sein. Herumfliegende Reifenteile hätten anschließend den Unterboden eines nachfolgenden Audi beschädigt. Hierdurch lösten sich auch an dem Audi Teile. Letztlich wurden drei weitere Fahrzeuge durch das Malheur in Mitleidenschaft gezogen. Der noch unbekannte, mutmaßliche Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall davon, ohne den Unfall zu melden. Er hinterließ einen Schaden von rund 18.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach weiteren Hinweisgebern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 zu melden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4634153 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4634153