Bühl – Fußgängerin gestürzt, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots) – Eine 38-jährige Fußgängerin hat sich am Montagmittag im Zuge der Überquerung eines Fußgängerüberwegs in der Grabenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Als sich die Frau vom Johannesplatz kommend etwa auf der Fahrbahnmitte befand, erkannte sie gegen 12:45 Uhr aus Richtung Johannesdeck ein Motorrad herannahen. In der Absicht einer möglichen Kollision aus dem Weg zu gehen, steigerte sie daraufhin ihr Lauftempo und sprang auf den Gehweg. Hierbei kam die Enddreißigerin zu Fall und stürzte. Der Motorradfahrer soll seine Fahrt ungebremst in Richtung Hauptstraße fortgesetzt haben. Nun sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach dem Biker. Er soll eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Helm getragen haben. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223/99097-0 zu melden.

