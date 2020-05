Bühl – Gefährdung des Straßenverkehrs

Anzeige

Bühl (ots) – Am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr, kam es zwischen dem Kreisverkehr K 3764/K 3749 und der Kreuzung B 3/K3749 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem schwarzen 5-er BMW vom sogenannten Jägerkreisverkehr in Richtung Boschkreuzung. Hierbei kam sie mehrfach über die Mittellinie und gefährdete den Gegenverkehr. Laut Zeugenaussagen wurde ein weißer Kleinwagen zu einer Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver gezwungen um dadurch eine Kollisionn zu Verhindern. Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen Kleinwagens, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bühl, Tel. 07223/99097-111, in Verbindung zu setzen.

