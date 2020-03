Bühl – Gefährliches Fahrmanöver

Anzeige

Bühl (ots) – Bei der Einfahrt auf die L85 in Höhe der alten B3 soll ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, am Mittwoch gegen 13:40 Uhr, den Vorrang eines auf der L85 in Richtung Autobahn fahrenden 56 Jahre alten Autofahrers missachtet haben. Nachdem der 56-Jährige kurz hupte soll der Vorausfahrende so stark abgebremst haben, dass beim Auto des 56-Jährigen das Notfallbremsassistenzsystem auslöste. Die Beamten des Polizeireviers in Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

