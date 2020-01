Bühl – Hüpfburg angezündet

Anzeige

Bühl (ots) – Am Sonntag wurde in einer Kinderspielhalle in der Hägenichtstraße eine Hüpfburg angezündet. Durch einen Besucher wurde das leicht brennende Spielgerät gegen 17 Uhr entdeckt und konnte durch einen Mitarbeiter schnell mit einem Eimer Wasser gelöscht werden. Dabei verbrannte sich der Mann leicht am Finger, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. An der Burg entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro.

Laut Zeugenhinweisen wurde zur relevanten Zeit ein Kind an der Örtlichkeit gesehen, das Polizeirevier Bühl hat die Ermittlungen aufgenommen.

