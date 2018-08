Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Bühl (ots) – Offenbar grundlos fing ein 22 Jahre alter Mann am Montagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Bühl einen Streit an, in dessen Verlauf zwei weitere Bewohner mit einem Messer verletzt wurden. Kurz nach 18:30 Uhr betrat der 22-jährige … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4040141