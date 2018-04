Bühl – In Geschäfte eingebrochen

Bühl (ots) – Unbekannte Täter hebelte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die gläserne Seitentüre einer Bäckerei in der Eisenbahnstraße auf. Im Inneren stießen sie jedoch lediglich auf eine leere Kasse, weshalb die Langfinger das Geschäft ohne Beute wieder verließen. An der Türe entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Gegen 4 Uhr versuchten zwei noch Unbekannte die Eingangstüre eines Geschäftes in der Hauptstraße aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, weshalb eine Glasscheibe von der Sinnengasse her eingeschlagen wurde. Im Inneren wurden sie nach wenigen Sekunden durch die Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Bis auf wenig Kleingeld gingen die beiden hier nahezu leer aus. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen den Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.

