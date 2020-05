Bühl – Jugendlicher bei Radunfall verletzt

Anzeige

Bühl (ots) – Am Donnerstagnachmittag befuhr ein jugendlicher Radfahrer die Unteramthofstraße in Richtung Karl-Berger-Straße. An der Einmündung zu dieser sah der 14-Jährige gegen 15:40 Uhr Freunde von sich, winkte ihnen zu und streifte dabei offenbar einen Pfosten. Dadurch stürzte er und brach sich ersten Erkenntnissen zu Folge einen Arm. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik in Baden-Baden gebracht.

