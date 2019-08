Bühl – Kehrt gemacht

Anzeige

Bühl (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Donnerstagnachmittag über den sichtgeschützten Terrassenbereich in ein Reihenhauses in der Straße „Am Bühler See“ eingedrungen. Kurz nach dem Betreten des Esszimmers wurde der Fremde gegen 16 Uhr auf eine im Haus befindliche Bewohnerin aufmerksam und verließ daraufhin wieder das Anwesen. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts durchwühlt oder gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

