Bühl – Komposthaufen in Flammen

Bühl (ots) – Zu einem Brand in der Straße `Im Grün´ wurden am Montagmorgen gegen 4:40 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl und des Polizeireviers gerufen. Eine Kompostanlage hatte sich selbst entzündet. Durch die schnelle Entdeckung des Brandes durch eine Nachbarin und den Löscheinsatz der Bühler Wehr, waren keine anderen Gebäude oder Personen in Gefahr. Der Schaden hielt sich dadurch sehr gering. Es wurde lediglich ein Plastikgefäß beschädigt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3923958