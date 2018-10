Bühl – Kontrolle verloren

Anzeige

Bühl (ots) – Nachdem zwei 25 und 20 Jahre alte Männer am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Güterstraße zuerst verbal aneinander geraten waren, kam es in der Folge auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der ältere von beiden schlug hierbei seinem jüngeren Kontrahenten, welcher sich auf dem Fahrersitz seines Autos befand auf den Oberkörper. Der 20-Jährige setzte seinen BMW hierauf vermutlich etwas unkontrolliert in Bewegung und fuhr im Anschluss auf den Fahrbahnteiler, überfuhr eine Straßenlaterne und kam schlussendlich auf dem Gehweg zum Stehen. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4096591