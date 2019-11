Bühl, L 85 – Kurios

Anzeige

Bühl (ots) – Eine 26-jährige BMW-Fahrerin und ein 30-jähriger Mercedes-Lenker verließen am Montag, gegen 16:20 Uhr, die Autobahn aus Richtung Karlsruhe kommend an der Ausfahrt in Bühl. Auf der L 85, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, soll die Autofahrerin unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben. Hierbei touchierte sie den bereits neben ihr fahrenden Mercedes. Kurios hierbei, dass sich die beiden Unfallbeteiligten zunächst von der Unfallstelle entfernten, obwohl an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils circa 500 Euro entstanden war. Die 26-Jährige meldete sich später beim Polizeirevier Bühl. Die Beamten haben nunmehr die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4450753 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4450753