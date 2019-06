Bühl – Leicht verletzt

Anzeige

Bühl (ots) – Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in der Siemensstraße. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer wollte hier kurz nach 12 Uhr auf Höhe der Stadtwerke nach links abbiegen, als er mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 45-Jährigen kollidierte. Letzterer begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4301200