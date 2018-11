Bühl – Leitplanken beschädigt und weiter gefahren

Anzeige

Bühl (ots) – Beamte des Polizeipostens Bühlertal wurden am Montagnachmittag über eine Unfallflucht informiert, die sich auf der Omerskopfstraße im Bereich der Einfahrt in Richtung Schönbrunn zugetragen haben soll. Gegen 15 Uhr prallte dort offenbar ein Ford in die Leitplanken und beschädigte mehrere Meter der selbigen. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ließ jedoch ein Kennzeichen an der Unfallstelle zurück. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

