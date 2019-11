Bühl, Lichtenau – Beim Einfahren übersehen

Anzeige

Bühl (ots) – Beim Einfahren von der Sommerfeldstraße in die Hauptstraße hat die Fahrerin eines Skoda einen Renault-Lenker ersten Erkenntnissen zufolge übersehen, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Die 49 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte am Montag gegen 20.25 Uhr auf die Hauptstraße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lichtenau bereinigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße teilweise komplett gesperrt werden.

