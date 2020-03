Bühl – Mehrere Anzeigen nach Zivilstreife

Anzeige

Bühl (ots) – Eine Zivilstreife der Beamten des Polizeireviers Bühl am Dienstagabend zieht für mehrere Kontrollierte im Stadtgebiet und im Rebland nun Strafanzeigen nach sich.

So fiel einem 19-Jährigen gegen 20 Uhr am Bürgerhaus in der Marktstraße der Joint aus der Hand, als er die sich ihm nähernden Beamten erkannte. Neben dem teilweise konsumierten Joint, konnte bei dem Heranwachsenden überdies eine Kleinmenge an Cannabisblüten aufgefunden werden.

Ein 17-Jähriger muss sich einem Strafverfahren stellen, nachdem er um 20:50 Uhr in der Meister-Erwin-Straße in Steinbach einer Kontrolle unterzogen wurde. Rund 10 Gramm Haschisch wurden bei dem Jugendlichen, der sich hinter der dortigen Sporthalle mit weiteren Personen aufhielt, aufgefunden. Als er kontrolliert werden sollte, versuchte er zu flüchten, was aber durch die Beamten unterbunden werden konnte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Bei einem 18-Jährigen stießen die Beamten in der Güterstraße auf mehrere Haschischbrocken. Er und seine Begleiter waren gegen 21:45 Uhr am dortigen Omnibusbahnhof der Polizeikontrolle unterzogen worden. Der junge Heranwachsende zeigte dabei Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum und wurde daher genauer unter die Lupe genommen.

Kurz darauf, gegen 22 Uhr, konnten bei einem 24-Jährigen in der Siemensstraße mehrere Gramm Amphetamin aufgefunden werden, nachdem die Beamten durch deutlichen Marihuana-Geruch auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Durchsuchung des Mannes, der allem Anschein nach kurz zuvor einen Joint geraucht hatte, konnte das Amphetamin in der Jacke aufgefunden werden. Dessen Herkunft war für den Mittzwanziger aber scheinbar unerklärlich.

