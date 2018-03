Bühl – Mit dem Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Bühl (ots) – Weil ein 43-jähriger Lkw-Fahrer offenbar einen kurzen Moment unachtsam war, kam es am Donnerstagmorgen auf der L 83 zwischen Bühl und Altschweier zu einem Unfall. Der Mann war in Richtung Bühl fahrend nach rechts in das unbefestigte Bankett geraten und mit den Rädern eingesunken. Dabei beschädigte er die Leitplanke auf einer Strecke von etwa 60 Metern. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro zu beklagen. Verletzt wurde niemand.

