Bühl – Mit Fahrrad gestürzt

Bühl (ots) – Ein 69 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagvormittag nach einem Sturz mit seinem Fahrrad am Kopf verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen kam der Endsechziger in der Poststraße aus Eigenverschulden zu Fall, als er gegen 10:45 Uhr aus Unachtsamkeit den rechten Bordstein touchierte. Der Sachschaden am Fahrrad dürfte als gering anzusehen sein.

/wo

