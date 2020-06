Bühl – Mit Marihuana erwischt

Anzeige

Bühl (ots) – Noch während Beamte des Polizeireviers Bühl am Dienstagabend einen Parkplatz in der `Siemensstraße` anfuhren, konnten sie beobachten wie ein junger Mann gegen 21 Uhr zu seinem Wagen eilte und etwas in einen Graben warf. Bei der folgenden Kontrolle des 18-Jährigen und seinem Fahrzeug entdeckten die Ordnungshüter einen Joint. Ein hinzugezogener Drogenspürhund der Polizeihundeführerstaffel konnte anschließend auch die im tiefen Gras verschwundene Dose mit einer geringen Menge Marihuanablüten ausfindig machen. Nun erwartet den Heranwachsenden eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. /ma

