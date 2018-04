Bühl – Mit Wasserrohrzange unterwegs

Bühl (ots) – Die Beamten des Polizeireviers in Bühl wurden am Sonntagabend gegen 21 Uhr alarmiert, weil ein Mann in einer Gaststätte in der Hauptstraße mit einer Eisenstange Personen bedroht haben soll. Vor Ort konnten Sie einen 27-Jährigen antreffen, welcher eine Wasserrohrzange bei sich hatte. Nachdem das Werkzeug vorerst durch die Ordnungshüter in Verwahrung genommen wurde, wurde dem Aggressor ein Platzverweis erteilt. /ma

