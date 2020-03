Bühl, Moos – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Anzeige

Bühl (ots) – Ein noch Unbekannter hat im Verlauf des Mittwochs mehrere Schrauben auf der Fahrbahn der Weiherstraße ausgelegt und so eine Gefährdung für den Straßenverkehr verursacht. Zu einem Unfall war es im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 15 Uhr nach derzeitigem Sachstand nicht gekommen. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl haben in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 990970 entgegengenommen.

