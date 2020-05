Bühl, Moos – Selbst gestellt

Anzeige

Bühl (ots) – Ein im Verlauf des Mittwochs verübter Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Mooser Straße dürfte vor der Aufklärung stehen. Ein 19-Jähriger hat sich am Donnerstagabend selbst gestellt und die Tat eingestanden. Was den Heranwachsenden zu seiner Selbstanzeige bewogen hat, ist noch unklar. Laut seinen Einlassungen sei er am Mittwoch in das Anwesen eingedrungen und habe aus einer Wohnung einen unbefestigten Tresor gestohlen. Den Geldschrank habe er zusammen mit einer 21 Jahre alten Komplizin geknackt. Der aufgebrochene Tresor wurde am Donnerstagvormittag in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße aufgefunden. Von der mutmaßlich darin befundenen Beute fehlt bislang noch jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Dem Duo steht ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl bevor.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4609718 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4609718