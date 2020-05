Bühl – Nach Diebstahl Widerstand geleistet

Anzeige

Bühl (ots) – Nach einem Diebstahl eines Geldbeutels aus einem unverschlossenen Auto, widersetzte sich am Donnerstag in Bühl ein Tatverdächtiger bei der vorläufigen Festnahme. Vorausgegangen war, dass gegen 9:30 Uhr aus einem in der Eisenbahnstraße abgestellten Fahrzeug ein Portmonee samt Bargeld entwendet wurde. Da ein Lichtbild des Tatverdächtigen vorlag das deutliche Ähnlichkeiten zu einem amtsbekannten Jugendlichen vorwies, sollte dieser gegen 12:40 Uhr ebenfalls in der Eisenbahnstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierauf trat dieser einem Beamten des Polizeireviers Bühl sofort in aggressiver Weise gegenüber und erhob drohend die Fäuste. Gegen die anschließende vorläufige Festnahme setzt er sich körperlich so zur Wehr, dass ein Beamter leicht an den Händen verletzt wurde. Wegen den dabei andauernden Beleidigungen, dem Verdacht des Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich der Jugendliche nun in einem Strafverfahren verantworten.

