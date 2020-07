Bühl – Nach Flucht zu Fuß ermittelt

Anzeige

Offenburg (ots) – Obwohl er bei einer Personenkontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl die Beine in die Hand nahm aber nur kurze Zeit später ermittelt werden konnte, sieht ein Jugendlicher nun einem Strafverfahren entgegen. Der zuvor gegen 23:40 Uhr in der Straße `Im Grün´ angedachten Kontrolle, entzog sich der Jugendliche und ließ dabei einen Rucksack und eine Umhängetasche zurück. In letzterer konnte eine geringe Menge an Cannabis aufgefunden werden. Da sein Begleiter vor der Polizei nicht flüchtete, war das Weglaufen hinfällig und die Personalien schnell ermittelt. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht er nun einem Strafverfahren entgegen.

