Bühl – Nach handfestem Streit in Haft

Bühl (ots) – Der handfeste Streit zweier Männer am frühen Montagabend endete für einen 30-Jährigen im Gefängnis. Die beiden Herren waren kurz vor 18 Uhr vor einem Anwesen in der Bergermühlsiedlung derart aneinander geraten, dass nach dem Einsatz von Pfefferspray auch die Polizei verständigt werden musste. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass einer der Beteiligten per Haftbefehl gesucht wurde. Da ein haftabwendender Geldbetrag nicht aufgebracht werden konnte, erwartet den 30-Jährigen neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung nun auch eine rund zweiwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4101737