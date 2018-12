Bühl – Nach Parkrempler abgehauen

Anzeige

Bühl (ots) – An einem Pkw gestreift und danach abgehauen ist am Dienstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines wahrscheinlich weißen Kleintransporters in der Rotkreuzstraße. Der Mercedesfahrer wurde dabei beobachtet, wie er beim Rückwärtsfahren an einem geparkten Ford einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht hat und danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weggefahren sei. Zeugenhinweise bitte an die Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 990970. /sp

