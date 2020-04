Bühl, Neusatz – Verpuffung im Heizungsraum

Anzeige

Bühl, Neusatz (ots) – Eine Verpuffung hat am Ostermontag in der Schwarzwaldstraße einen Brandalarm ausgelöst und in der Folge zu einem Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz geführt. Die Verpuffung hat kurz nach 12:30 Uhr im Heizungsraum eines dortigen Hotels eine Rauchentwicklung erzeugt, weshalb die Einsatzkräfte ausrücken mussten. Ein Personen- oder Sachschaden blieb glücklicherweise aus.

