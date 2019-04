Bühl – Nicht alltägliche Sachbeschädigung

Anzeige

Bühl (ots) – Zu einer nicht alltäglichen Sachbeschädigung kam es auf einem landwirtschaftlichen Weg am Sternenberg. Wie am Dienstagnachmittag festgestellt wurde, hatte ein Unbekannter auf dem Weg ein etwa 80 x 40 Zentimeter großes Loch in den Asphalt geschlagen und im Anschluss darin Grillkohle entzündet. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zum unbekannten Verursacher aufgenommen.

/rs

