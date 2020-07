Bühl – Nicht fahrtüchtig

Anzeige

Bühl (ots) – Eine Verkehrskontrolle von Beamten des Polizeireviers Bühl führte am Dienstagabend zu dem Verdacht, dass ein 15-Jähriger beim Lenken seines E-Scooters in einem nicht fahrtüchtigen Zustand war. Die Ordnungshüter kontrollierten den Teenager gegen 21 Uhr in der `Herbert-Odenheimer-Straße`, als ein Schnelltest den Verdacht erhärtete. Der Jugendliche musste Blut abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung. /ma

