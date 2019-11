Bühl, Oberbruch – Versuchter Einbruch in Wohnwagen

Anzeige

Bühl, Oberbruch (ots) – Nachdem Unbekannte in der Campingstraße zwischen dem 5. und dem 14. November versucht hatten in einen Wohnwagen einzubrechen, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Bühl. Trotz brachialer Gewaltanwendung gelang es den bislang unbekannten Langfingern nicht, in den Wohnwagen zu gelangen. Allerdings entstand an einem davor angebrachten Rolltor sowie an der Zugangstür ein erheblicher Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4440466